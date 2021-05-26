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Байден признал: строительство "Северного потока - 2" не остановить

26 мая 2021, 01:35  •  6 • Политика
Байден признал, что строительство "Северного потока - 2" продолжится - проект близок к завершению, введение санкций станет контрпродуктивным, передаёт Bloomberg.
Президент США Джо Байден признал, что строительство газопровода "Северный поток - 2" продолжится. Об этом сообщает международное информагентство Bloomberg.
Байден отметил, что проект газопровода совсем близок к завершению. В этой связи введение санкций против него станет контрпродуктивным, передаёт издание слова американского лидера.
Речь идёт о планировавшихся санкциях против компании -оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Белый дом отказался от их введения "по соображениям национальной безопасности". СМИ писали, что администрация Байдена не хочет портить отношения с Германией в преддверии переговоров с европейскими союзниками.
Напомним, что США выступают против "Северного потока - 2", так как он угрожает их планам по поставкам в Европу сжиженного природного газа. Дело в том, что в случае постройки газопровода голубое топливо из России будет значительно дешевле американского.

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