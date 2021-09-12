Байден признал ошибки США: "Мы что, будем вторгаться во все места, где есть Аль-Каида*?"

Байден заявил, что попытки США объединить Афганистан были ошибочными. "Мы что, будем вторгаться во все места, где есть "Аль-Каида", и оставлять там свои войска? Да ладно вам", - сказал глава Белого дома.

Президент США Джо Байден назвал ошибкой действия американских властей по объединению Афганистана под властью единого правительства после ликвидации лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Заявление прозвучало во время общения американского лидера с прессой.

Байден указал, что США тратили по 300 миллионов долларов в день на то, чтобы объединить страну уже после того, как основная цель, ликвидация бен Ладена, была уже достигнута. Всё это под предлогом того, что если американские войска будут выведены из Афганистана, то "Аль-Каида" вернётся.

Может ли "Аль-Каида" вернуться? Да. Но знаете - она уже вернулась в другие места. Так в чём же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть "Аль-Каида", и оставлять там свои войска? Да ладно вам,

- заявил президент США.

Он добавил, что 70% жителей страны считают, что войскам США давно следовало бы покинуть Афганистан. Таким образом, Байден в очередной раз попытался оправдаться за свой провал с выводом военных и эвакуацией гражданских из страны.

* "Аль-Каида" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.