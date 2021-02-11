Байден приятно впечатлил Путина

Владимир Путин. Фото: President of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Президент отметил, что новая администрация смогла выполнить свои предвыборные обещания

Белый дом смог продлить вместе с российской стороной Договор о стратегических наступательных вооружениях. Таким образом, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена выполнила предвыборное обещание, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 11 февраля, выступая на совещании с членами Совбеза.

В ходе встречи с членами правительства и главами силовых ведомств российский лидер отметил, что Москва смогла вместе с американскими коллегами продлить соглашение о наступательных вооружениях. Российская сторона неоднократно выступала в диалоге с США с предложением заключить договор на новый срок, заметил Путин.

"Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания", – приводит заявление российского лидера официальный сайт президента России.

Также глава государства предложил членам Совета Безопасности РФ обсудить иные шаги, направленные на сдерживание возникшей гонки вооружений и ее контроль.

Напомним, об урегулировании вопроса с заключением дальнейшего соглашения по СНВ-3 сообщалось в конце прошлого месяца. Тогда в Кремле отметили, что обе стороны смогли продлить договор на пятилетний срок. Российская сторона также заявила, что в заключенных положениях отсутствуют пункты, на которых наставила администрация экс-президента США Дональда Трампа.