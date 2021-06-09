Байден приветствовал пожизненный приговор Младичу. Русские потребовали экспертизу

Президент США Джо Байден поприветствовал пожизненный приговор экс-командующему боснийских сербов Ратко Младичу. Русские потребовали проведения экспертизы и заговорили о правах заключённых.

8 июня Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов подтвердила пожизненный приговор Младичу. Джо Байден назвал это "историческим решением".

Россия потребовала полного независимого медицинского осмотра и освидетельствования заключённого. На заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя России Геннадий Кузьмин отметил, что права находящихся под стражей лиц должны соблюдаться, включая право на медицинскую помощь, и Россия придаёт важное значение этому.

Кузьмин напомнил, что Совбез ООН в 2020 году принял резолюцию №2529, где это прописано, однако остаточный механизм не посчитал нужным доложить этой инстанции, как права заключённых реализуются.

"Полный независимый осмотр и освидетельствование, в том числе на предмет сохранности его когнитивных функций, так и не был проведён. Настоятельно требуем осуществить такое освидетельствование", - произнёс представитель России в Совбезе ООН.

Российская сторона считает Международный трибунал по бывшей Югославии устаревшим механизмом, вобравшим в себя худшие черты политического и одностороннего правосудия. Позицию Москвы доказывает статистика.

Напомним, Ратко Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. 16 лет он скрывался, но был арестован в 2011 году. Через шесть лет его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Защита Младича годами требовала допустить к осуждённому русских специалистов из Центра имени Бакулева. По словам членов семьи Младича и его адвокатов, в тюрьме ООН генерала не лечат должным образом.