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Байден приветствовал пожизненный приговор Младичу. Русские потребовали экспертизу

09 июня 2021, 03:50  •  46 • Политика
Президент США Джо Байден поприветствовал пожизненный приговор экс-командующему боснийских сербов Ратко Младичу. Русские потребовали проведения экспертизы и заговорили о правах заключённых.
8 июня Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов подтвердила пожизненный приговор Младичу. Джо Байден назвал это "историческим решением".
Россия потребовала полного независимого медицинского осмотра и освидетельствования заключённого. На заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя России Геннадий Кузьмин отметил, что права находящихся под стражей лиц должны соблюдаться, включая право на медицинскую помощь, и Россия придаёт важное значение этому.
Кузьмин напомнил, что Совбез ООН в 2020 году принял резолюцию №2529, где это прописано, однако остаточный механизм не посчитал нужным доложить этой инстанции, как права заключённых реализуются.
"Полный независимый осмотр и освидетельствование, в том числе на предмет сохранности его когнитивных функций, так и не был проведён. Настоятельно требуем осуществить такое освидетельствование", - произнёс представитель России в Совбезе ООН.
Российская сторона считает Международный трибунал по бывшей Югославии устаревшим механизмом, вобравшим в себя худшие черты политического и одностороннего правосудия. Позицию Москвы доказывает статистика.
Напомним, Ратко Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. 16 лет он скрывался, но был арестован в 2011 году. Через шесть лет его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Защита Младича годами требовала допустить к осуждённому русских специалистов из Центра имени Бакулева. По словам членов семьи Младича и его адвокатов, в тюрьме ООН генерала не лечат должным образом.

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