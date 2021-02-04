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Байден приостановил вывод войск США из Германии

04 февраля 2021, 21:55  •  151 • Политика
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Пентагону поручено провести переоценку ситуации в мире
Новая администрация Белого дома замораживает вывод американских военных из Германии. Вашингтон ждет от Пентагона полной оценки позиций США в мире. Об этом сообщил советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, сегодня глава государства объявит, что министр обороны Ллойд Остин проведет пересмотр положения штатовских сил на мировой арене, передает РИА "Новости".
"На время этого анализа мы заморозим любую передислокацию войск из Германии", – заявил Салливан.
Таким образом, стало известна одна из тем первого выступления Байдена позднее 4 февраля в Госдепе.
Напомним, покинувший пост президента Дональд Трамп в прошлом году уведомил Берлин о планах передислоцировать часть контингента Пентагона из ФРГ. Отмечалось, что около 6,4 тыс. американских военнослужащих вернутся в США, примерно 5,6 тыс. отправятся в Италию и Бельгию. Одновременно в Германии должны остаться максимум 25 тыс. солдат и офицеров Пентагона.

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