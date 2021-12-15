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Байден приказал рассекретить документы по убийству Кеннеди

15 декабря 2021, 23:35  •  88 • Политика
В США рассекретили часть документов по убийство президента Кеннеди.
В США рассекречены новые документы об обстоятельствах убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году.
Документы опубликованы на сайте Национального управления архивов и документации США. Первая часть материалов расскречена 15 декабря 2021 года по указу Джозефа Байдена.
Вторая часть документов будет рассекречена до 15 декабря 2022 года, передаёт ТАСС.
35-го президента США Кеннеди застрелил неизвестный во время проезда кортежа по Далласу. Подозреваемого Ли Харви Освальда застрелили до суда.

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