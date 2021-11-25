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Байден пригласил Тихановскую на международный саммит по демократии
25 ноября 2021, 19:20 • 84 • Политика
Белорусская оппозиционерка расскажет о противодействии авторитаризму
Американский лидер Джо Байден пригласил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую принять участие в декабрьском международном саммите, посвященном демократии. Оппозиционерка будет выступать перед гостями президента США дистанционно.
Как отметила Тихановская в своем телеграмм-канале, ее речь будет посвящена противодействию авторитаризма и укреплению демократии. Она подчеркнула, что только в 2022 году виртуальный саммит станет реальным, и в США придут главы около 110 государств со всего мира.
Политик обратила внимание, что Байден не стал приглашать на конференцию по демократии лидеров России, Китая, Казахстана, Северной Кореи, Венесуэлы и Турции.
Кстати, это далеко не полный список стран, чье присутствие на международном саммите не устраивает Белый дом. К примеру, самой Белоруссии там тоже нет, но американцы доверили оппозиционерке представлять республику.
Ранее Госдеп США опубликовал полный перечень приглашенных государств, из которого становите понятно, что в США не хотят вести диалог о демократии не только с РФ и КНР, но и с рядом арабских партеров, имеющих тесные экономические связи с Вашингтоном. В немилость к американскому лидеру попал даже член Евросоюза: Венгрию тоже лишили права виртуального участия.
К слову, недавно политолог Александр Носович заявил, что Литва, где постоянно проживает Светлана Тихановская, может отказаться от ее поддержки.
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