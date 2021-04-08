Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Главная / Политика

Байден придумал ответ Москве за "хакерские атаки" - СМИ

08 апреля 2021, 10:20  •  95 • Политика
Джозеф Байден. Фото: Leigh Vogel - Pool via/www.globallookpress.com
Вашингтон разрабатывает очередной пакет санкций против Кремля
Администрация Белого дома изучает варианты для ответных мер на "хакерские атаки" и "вмешательство" в президентские выборы, в которых продолжает обвинять Москву. Так, Вашингтон рассматривает возможность высылки представителей российской дипмиссии, а также персональные санкционные ограничения в отношении некоторых людей из администрации президента РФ и органов государственной власти.
Причиной остаются "взломы" и "вмешательства" в президентскую кампанию Соединенных Штатов. В администрации Байдена уже завершено изучение всей информации о так называемых действиях российской стороны и "атаке хакеров" на американские государственные институты, которая, уверены в Белом доме, была совершена с помощью программного софта компании Solar Winds, передает "Общественная служба новостей".
Как отмечает агентство Bloomberg, ответ американской стороны, вероятнее всего, будет состоять из целого ряда элементов, включая персональные ограничения в отношении окружения главы РФ Владимира Путина вместе с санкциями против российских органов власти, "уличенных" в так называемом вмешательстве, уточняет Ura.ru.
По информации источника, в администрации Байдена, как и Госдепа, отказались давать комментарии на запрос агентства.
Как пишет СМИ, действующий американский лидер отдал поручение о проведении расследования еще в самый первый день своего президентства. Тогда же он и распределил приоритеты в российском направлении: "вмешательство" в президентскую кампанию, сообщения о мнимой награде, якобы предложенной российской стороной за ликвидацию американских военнослужащих в Афганистане, "хакерские атаки" и "отравление" Алексея Навального.
Ранее сообщалось, что Байден намерен назначить спецпосланника для срыва "Северного потока – 2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гарантии, если…"
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публичные забавы" с Олимпиадой
08 апреля 2021, 06:40
"Обсудили, повздыхали, ручками развели": Русские указали на абсурд в антироссийской встрече Запада
08 апреля 2021, 06:40
США вводят два пакета санкций против "Севпотока – 2". Русские смеются: "А чё там в книге Гиннеса?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гара...
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публи...
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 апреля 2021, 03:40
Хозяин дал добро на бойню
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
03 апреля 2021, 15:45
"В Тюмени стою, жду электричку, а тут… ": Неожиданная ситуация на ж/д путях вызвала улыбку военкора
05 апреля 2021, 09:55
"Турецкий поток" вызвал панику у Киева: Четвёртая страна получит газ в обход Украины
03 апреля 2021, 01:05
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
03 апреля 2021, 02:55
Стойка шасси MH17 разбивает доводы Нидерландов: "Это очень тонкий момент" - Антипов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.