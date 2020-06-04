Байден превращается в Кличко, а спецназ США – в "Беркут"

Автор:

Латышев Сергей

Массовые беспорядки в США, в которых участвуют озлобленное чернокожее население и белые (левые, либералы, сторонники "современных ценностей") противники президента Дональда Трампа, стремительно движутся к силовой развязке. Поскольку из преимущественно мирных демонстраций протеста днём они перерастают по ночам в мародёрство, грабежи и погромы. Всё это происходит при откровенном попустительстве демократических мэров и губернаторов, толкающих хозяина Белого дома на принятие жёстких мер и пролитие крови в преддверии осенних президентских выборов. Если же Трамп на это не решится, он наглядно продемонстрирует всей стране свою слабость и нерешительность, и это тоже "зачтётся" ему на выборах.

Характер и имидж президента, которые нравятся его избирателям, таковы, что первый вариант уже практически стал безальтернативным. Ведь массовые беспорядки по причине имитации противодействия им заправляющих на местах демократов разрастаются, ставя под угрозу национальную безопасность.

Американские города и штаты, где управляют демократы, охвачены бунтом, который они хотят повернуть против президента-республиканца Дональда Трампа. Фото: Panoramic/ Keystone Press Agency/ Globallookpress

На данный момент ситуация такова: Трамп стягивает войска к Вашингтону. Число жертв беспорядков растёт – их уже официально не менее 11. Неофициальные цифры пострадавших намного выше. Сообщается, что большинство убитых – чернокожие. Один из них, 22-летний Джеймс Скарлок погиб, когда вместе с группой сообщников избивал белого мужчину, который его за это застрелил. Стреляют и погромщики – в полицейских. В городе Сент-Луис (штат Миссури) в госпиталь с ранениями угодили сразу четверо сотрудников полиции. Согласно агентству Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов были задержаны примерно четыре с половиной тысячи человек, которым предъявлены обвинения в мародёрстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. И это при том, что большинству погромщиков их деяния сошли с рук.

Техас – исключение, надежда – только на армию

Кстати, единственный из крупных американских штатов, где нет погромов, – это республиканский Техас. Власти там не потакают погромщикам, а всеобщее вооружение населения, которое готово защищать своё имущество от вандализма и разграбления с оружием в руках, вплоть до автоматического, также исключает погромы, которые слишком дорого обойдутся их участникам.

В столице США, Вашингтоне, которым управляют демократы, всё иначе. Поэтому Трамп уже предупредил: "Тысячи хорошо вооружённых солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будут направлены, чтобы остановить беспорядки, грабежи, вандализм, нападения и бессмысленное уничтожение имущества". Армия – это единственная сила, на которую он может в данном случае полностью положиться (полиция и во многом Нацгвардия подчиняются местным властям), чтобы потушить развязанную против него демократами гражданскую войну. Хотя её и выдают за стихийное возмущение населения против полицейской жестокости на расовой почве после смерти при задержании чернокожего Джорджа Флойда.

В качестве лирического отступления следует отметить: за кадром сознательно оставляют сермяжную правду о том, что речь идёт о качке-рецидивисте, не вылезавшем из тюрем, в которых он отмотал пять сроков, в том числе за вооружённое ограбление. Понятно, что при поимке теперь превращённого протестующими в "святого" Флойда полицейские принимали жёсткие меры, чтобы самим не отправиться на тот свет. Критики полиции и "расиста"-президента не говорят и о том, что если бы на месте Флойда оказался белый, никаких бунтов бы просто не было. Поскольку белые не претендуют на то, чтобы полиция не смела против них ничего предпринимать как против "неприкасаемых".

Войска уже прибывают

Сейчас, когда прошла неделя с начала массовых беспорядков, всё зашло настолько далеко, что в район Вашингтона, согласно официальному представителю Пентагона Джонатану Хоффману, для усиления национальных гвардейцев переброшено около 1,6 тысячи военнослужащих. Они находятся вблизи столицы в "состоянии повышенной боеготовности". Появились также сообщения о привлечении к скорому подавлению массовых беспорядков частей 1-й пехотной, 10-й горнопехотной и 82-й воздушно-десантной дивизий. Последняя не только "отметилась" во Вьетнаме, Кувейте, Афганистане, Ираке, но и "отличилась" при подавлении массовых беспорядков в июле 1967 года в Детройте. Солдаты имеют в своём распоряжении вертолёты, бронетранспортёры, другую военную технику.

Кто хочет половить рыбку в мутной воде

Лидеры Демпартии активно готовятся половить рыбку в мутной воде. Постоянно участвует в демонстрациях протеста бывший вице-президент США Джо Байден – демократический кандидат на пост президента США, законодатели-демократы. Так, сенатор Элизабет Уоррен заявила в интервью Русской службе "Голоса Америки": "Нам нужен президент, который способен стать лидером, объединяющим людей". За разгон демонстрации в Вашингтоне Трампа осудили лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Конгресс осуждает президента Соединённых Штатов Америки за то, что он приказал федеральным агентам использовать газ и резиновые пули против американцев, которые мирно протестовали,

– говорится в резолюции, предложенной сенаторами-демократами.

Демократы, позиционирующие себя политическими покровителями чернокожего населения, пытаются использовать его недовольство своим положением против республиканцев, которые в этом не виноваты.

Между тем, гнев негров подогрела эпидемия коронавируса, от которого они по статистике умирают (например, по причине неестественной тучности и связанных с ней диабетом и высоким давлением) в три раза чаще, чем белые, и который сильнее всего ударил по тем отраслям экономики, в которых они подвизаются, если не сидят на социальных пособиях. Массовая вовлечённость в преступность приводит к тому, что чернокожие американцы почти в семь раз чаще сидят в тюрьмах, чем белые, совершая свыше половины убийств в стране, в которой составляют примерно 14% населения. По объективным причинам негры в среднем имеют в разы меньше доходов, чем белые, вдвое реже оканчивают колледжи и живут на несколько лет меньше.

Кто в этом виноват

Всё это так, но кто в этом виноват? Рабство в США отменили в середине позапрошлого века. Бытовой расизм белых закончился полвека назад. Белые американцы официально подвергаются уже не один десяток лет "позитивной дискриминации". Это практически означает, что любой негр с мало-мальскими способностями получает от государства поддержку, на которую не может рассчитывать белый с таким же потенциалом. Короче говоря, черных двигают, им помогают, если они имеют способности и к чему-то стремятся.

Проблема заключается в том, что во многом с подачи демократов многие негры встали в позу обиженных, культивируют комплекс жертв и поколениями живут за счёт "социала", не желая работать над собой, чтобы стать лучше и чего-то добиться в жизни. Вместо этого они предпочитают винить в своих проблемах белых, вести нездоровый (наркотики и прочие прелести) и маргинальный образ жизни, требовать от белых "покаяния" и "компенсации", демонстрируют общественный нигилизм, плюют на закон. Олицетворением такого подхода к жизни и был, собственно, погибший Флойд.

Что имеем в сухом остатке

Эту проблему Трампу не решить, ибо он способен помочь чернокожим согражданам только тем, что создаст – для всех и для них тоже – больше рабочих мест. Но он не может сделать за многих из них то, что они должны сделать сами. Поскольку многие негры этого не хотят понимать и настроены иждивенчески, у демократов есть хорошие шансы на то, чтобы обернуть такое положение вещей в свою пользу. Чем они и занимаются активно в данный момент.

Трампу же не остаётся ничего иного, как побороться за симпатии остальных, адекватно настроенных избирателей – и белых, и чёрных, кто опасается угрозы бунта в стране – "жестокого и беспощадного". Но отравленным ущербной идеологией сознательным гражданам, независимо от цвета кожи, он совершенно не нужен. Поэтому президент обязан действовать – и не мешкая.