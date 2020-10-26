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Байден предупредил Москву об атаке на Россию - эксперт
26 октября 2020, 19:20 • 41 • Политика
Кандидат от демократов продолжит нынешнюю внешнюю политику Штатов в отношении РФ
Представитель Демпартии Джо Байден, объявивший Россию главной угрозой для Штатов в сегодняшних реалиях, на самом деле, послал сигнал Москве о вероятном ударе по РФ. Так прокомментировала последнее заявление оппонента действующего главы государства Дональда Трампа на предстоящих 3 ноября американских выборах депутат Госдумы и директор Института Русских стратегий Елена Панина.
"Кандидат от демократов, точнее, от структур непубличного влияния, своим заявлением предупреждает о предстоящей атаке на Москву. Очевидно, это и сигнал внутрироссийскому "прозападному" подполью", – написала парламентарий в РИА ФАН.
По ее словам, в своей речи Байден проговорился самом большом страхе американской глобалистской верхушки, которая создает из людей "гомункулов среднего рода".
При этом, отмечает эксперт, Россия неподвластна магии глобалистов, пока она сохраняет свою самобытность и цивилизационный код.
Одновременно она видит разницу между предвыборными речами и действиями победителя в президентской гонке.
"Однако мы не можем делать скидку на это и игнорировать столь откровенное выражение неприязни к нашей стране. За словами Байдена сквозит продолжение нынешней политики США, которая хочет настроить другие страны против России", – констатирует Панина.
Напомним, накануне кандидат-демократ Байден, выступая на телеканале CBS, заявил, что прямо сейчас Америке несет большую угрозу Россия, но крупнейшим конкурентом Штатам он назвал Китай.
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