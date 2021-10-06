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Байден предсказал потерю экономического преимущества США в мире: "Настал переломный момент"

06 октября 2021, 05:15  •  157 • Политика
Лидер США Джо Байден заявил, что Штаты рискуют потерять свои экономические позиции, если не инвестировать в инфраструктуру. Он упомянул "переломный момент", который переживает страна каждые 40-80 лет.
Лидер США заявил, что Штаты рискуют потерять экономическое преимущество среди других стран. Америка сейчас достигла переломного момента. Об этом Джо Байден сказал, выступая в штате Мичиган с речью о развитии инфраструктуры.
Глава США отметил, что такие времена происходят в стране каждые 40-80 лет. При этом, примеров он приводить не стал. Байден сказал, что во время переломных моментов надо выбирать, в каком направлении пойдут Соединенные Штаты. Лидер Белого дома предсказал, что если не начать масштабные инвестиции, то страна потеряет свои мировые позиции.
"Долгое время мы задавали темп всему миру. Большую часть XX века мы лидировали в мире со значительным перевесом в вопросах инвестиций в самих себя и нашу страну. А потом что-то случилось. Мы замедлились, мы прекратили инвестировать в самих себя", — цитирует ТАСС слова Джо Байдена.
Поводом для этой речи стал план развития инфраструктуры Соединенных Штатов. Власти хотят привлечь инвестиции на 1 трлн долларов. План утвердил сенат, но теперь его должны согласовать члены палаты представителей.

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