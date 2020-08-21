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Байден предложил решить вопрос с богачами "путинским" методом
21 августа 2020, 12:45 • 79 • Политика
Кандидат от демократов на президентских выборах Джо Байден решил бороться со льготами для богачей, избрав "путинский" метод - через налоги.
Бывший вице-президент США Джо Байден согласился стать кандидатом в президенты Соединённых Штатов от демократической партии, тем самым составив конкуренцию действующему главе государства. В его предвыборных обещаниях есть и момент, касающийся рабочих мест и льгот для богачей. С последними он решил бороться "путинским" методом - через налоги.
Во время партийного съезда Байден предложил отменить введённые Трампом фискальные льготы для богачей, отметив, что есть и такие, кто вообще не платит налоги. В частности, именно на те деньги, что пополнят американскую казну после отмены налоговых послаблений, и рассчитывает экс-вице-президент.
"Мы можем найти средства для этих капиталовложений, устранив лазейки и отменив введённые президентом налоговые послабления в размере $1,3 трлн для самых богатых, которые составляют 1%, и крупнейших, наиболее высокодоходных компаний", - заявил Байден.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее сообщил о фискальном ужесточении для наших богачей. Глава государства во время своего обращения к нации в июне текущего года заявил об изменении уже с 1 января 2021 года ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.
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