Байден позволит России улучшить позиции на внешнеполитической арене

Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Эксперты определили круг стран, с кем наладятся более тесные отношения у Москвы с приходом нового хозяина Белого дома

Россия сможет улучшить взаимоотношения с рядом государств Ближнего Востока, когда бразды правления в США наконец перейдут представителю Демпартии Джо Байдену. Кроме того, у нее появится шанс наладить сотрудничество с американцами в некоторых двусторонних вопросах. Такой прогноз дал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Политолог полагает, что при новой администрации Штаты испортят отношения с Израилем, Турцией и Саудовской Аравией. Вашингтон будет делать ставку на сближение с ведущими странами Европы и, в первую очередь, с Германией и Францией. У последних как раз натянутые отношения с той же Анкарой. И Берлин, и Париж негативно относятся с турецкому президенту Реджепу Эрдогану, отметил эксперт.

"Если в Европе окно возможностей для России сузится, поскольку отношения США с западноевропейскими странами улучшатся, то позиции США на Ближнем Востоке продолжат слабеть, что создает дополнительное окно возможностей для российской внешней политики", – заявил Суслов изданию "Украина.ру".

По его словам, при Байдене наша страна, вероятнее всего, укрепит отношения с Турцией, Израилем и с Саудовской Аравией.

Кроме того, у Москвы есть шанс для улучшения двусторонних связей с самим Вашингтоном. Такую точку зрения высказала руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлева.

По ее мнению, когда Овальный кабинет покинет действующий лидер США республиканец Дональд Трамп, американская внешняя политика будет более предсказуемой и традиционной и менее агрессивной в своей риторике. Тогда у России и появится возможность для решения некоторых вопросов с Штатами, в частности в области разоружения и безопасности.

Последнее очень важно не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира, считают эксперты.

Напомним, ранее директор Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Федор Войтоловский уже высказывал предположения, что с Байденом Кремлю будет легче выстроить диалог именно по контролю над вооружением. В том же время, при администрации демократа усилится влияние США в бывших советских республиках.

