Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы ...
Новая победа Черноморского флота над США. Без шуток
Главная / Политика

Байден пойдёт с "козырей": Встреча с Путиным может окончиться неожиданно - политолог

16 мая 2021, 12:25  •  107 • Политика
На возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена американский президент может пойти с "козырей" - так считает политолог Кирилл Коктыш. Таким козырем, в частности, может стать история с "преследуемым" Медведчуком.
Украина сегодня озабочена тем, чтобы "наиграть" как можно больше козырей для США, уверен доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш. Такие козыри Байден при встрече с Путиным может обернуть к своей выгоде, отметил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".
Одним из таких "ценных" козырей может стать в том числе арест функционера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Байден может заявить, что Медведчук подвергается преследованию, а затем использовать этот "козырь" для "размена" при переговорах с Путиным.
Что касается самой встречи Владимира Путина и Джо Байдена, то она, вероятнее всего, состоится, считает Коктыш. Поэтому в истории с Медведчуком до саммита едва ли что-то изменится, полагает политолог, а вот после встречи "возможны любые сценарии".
Напомним, в начале мая президент США Джо Байден в беседе с журналистами не исключил вероятности своей встречи с Владимиром Путиным в июне 2021 года, во время саммита НАТО 14 июня в Брюсселе или в ходе встречи "Большой семёрки" с 11 по 13 июня в Великобритании.
14 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Медведчука отправили под домашний арест, в доме прошли обыски. Депутату вменяют передачу сведений о "секретном украинском военном подразделении" русской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на русскую фирму.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
16 мая 2021, 00:30
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
16 мая 2021, 02:20
Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ
16 мая 2021, 02:20
Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции
16 мая 2021, 07:50
Чешский посол не смог дать ответ на главный вопрос
16 мая 2021, 07:50
Сосновский просчитал конфликт с Израилем на четыре шага вперёд. О Палестине - ни слова
16 мая 2021, 06:00
Невидимая русская подлодка может превратить авианосец США в "братскую могилу" - Баранец
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2021, 09:25
Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
10 мая 2021, 22:35
Главный козырь Путина: Каким русский парад Победы увидела Германия
14 мая 2021, 20:05
Мишустин сорвал маски. Делягин предупредил премьера: "Это может стоить не только кресла - всего"
12 мая 2021, 16:45
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет причин так реагировать"
12 мая 2021, 23:10
Украина вляпалась в скандал после жалобы в Дублинский университет из-за России
12 мая 2021, 02:05
Медведчук раскрыл истинную цель обысков в своём доме и офисе
14 мая 2021, 12:45
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.