Байден пойдёт с "козырей": Встреча с Путиным может окончиться неожиданно - политолог

На возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена американский президент может пойти с "козырей" - так считает политолог Кирилл Коктыш. Таким козырем, в частности, может стать история с "преследуемым" Медведчуком.

Украина сегодня озабочена тем, чтобы "наиграть" как можно больше козырей для США, уверен доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш. Такие козыри Байден при встрече с Путиным может обернуть к своей выгоде, отметил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Одним из таких "ценных" козырей может стать в том числе арест функционера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Байден может заявить, что Медведчук подвергается преследованию, а затем использовать этот "козырь" для "размена" при переговорах с Путиным.

Что касается самой встречи Владимира Путина и Джо Байдена, то она, вероятнее всего, состоится, считает Коктыш. Поэтому в истории с Медведчуком до саммита едва ли что-то изменится, полагает политолог, а вот после встречи "возможны любые сценарии".

Напомним, в начале мая президент США Джо Байден в беседе с журналистами не исключил вероятности своей встречи с Владимиром Путиным в июне 2021 года, во время саммита НАТО 14 июня в Брюсселе или в ходе встречи "Большой семёрки" с 11 по 13 июня в Великобритании.

14 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Медведчука отправили под домашний арест, в доме прошли обыски. Депутату вменяют передачу сведений о "секретном украинском военном подразделении" русской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на русскую фирму.