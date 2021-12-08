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Байден повторил угрозу Нуланд, пообещав России то, "чего ещё не было"

08 декабря 2021, 20:35  •  106 • Политика
Президент США Джо Байден повторил угрозу заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, пообещав России то, "чего ещё не было".
По словам американского президента, если русские войска пересекут украинскую границу, Москву ожидают экономические санкции, "которых не было раньше". Таким образом, Байден почти дословно повторил слова Виктории Нуланд. Чиновница также грозилась "санкциями, которых ещё не было", выступая по видеосвязи на Киевском форуме по безопасности.
Отметим, что американские политики нередко переходят на яркие эпитеты в своих фантазиях о наказании для России. Так, например, бывший президент США Барак Обама некогда обещал "порвать экономику России в клочья", сенат США долгое время занимался "санкциями из ада", а буквально накануне сенатор Роберт Менендес анонсировал "мать всех санкций".
Между тем многие даже западные политики признают, что санкции, как механизм давления, больше не работают. Экономика России смогла адаптироваться и перестроиться в условиях санкционной войны, сделав ставку на импортозамещение. Таким образом, США и ЕС не только не достигли цели (заставить Москву поменять свою политику), но и подставили свой бизнес, который лишился выхода на русский рынок.

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