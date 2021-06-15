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Байден потребовал передышки после упоминания о Трампе
15 июня 2021, 01:00 • 50 • Политика
Президент США Джозеф Байден странно повёл себя после упоминания Трампа в вопросе журналиста.
Президент США Джо Байден вышел из себя после вопроса журналиста об отмене санкций, введённых против производителей стали из Евросоюза президентом Дональдом Трампом.
Во время встречи с прессой по итогам саммита "Большой семёрки" журналист спросил Байдена, почему Вашингтон до сих пор не отменил санкции на экспорт алюминия и стали из ЕС, которые в 2018 году ввёл Трамп. Также журналист спросил, что думают об американских санкциях лидеры европейских стран.
Однако Байден странно повёл себя после вопроса, он хрипло и раздражённо сказал:
После этого Байден недовольно стукнул по трибуне рукой и ушёл.
Президент Трамп обосновывал необходимость введения санкций требованиями национальной безопасности.
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