Байден потребовал передышки после упоминания о Трампе

Президент США Джо Байден вышел из себя после вопроса журналиста об отмене санкций, введённых против производителей стали из Евросоюза президентом Дональдом Трампом.

Во время встречи с прессой по итогам саммита "Большой семёрки" журналист спросил Байдена, почему Вашингтон до сих пор не отменил санкции на экспорт алюминия и стали из ЕС, которые в 2018 году ввёл Трамп. Также журналист спросил, что думают об американских санкциях лидеры европейских стран.

Однако Байден странно повёл себя после вопроса, он хрипло и раздражённо сказал:

После этого Байден недовольно стукнул по трибуне рукой и ушёл.

Президент Трамп обосновывал необходимость введения санкций требованиями национальной безопасности.

BIDEN AT #G7: At the end of his press conference at the close of the G-7, President Biden laughed off a reporter's question about continuing sanctions begun under President Trump, stating, "120 days. Give me a break. Need time." pic.twitter.com/Zsov59Unro