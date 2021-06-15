Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда го...
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, которы...
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
Главная / Политика

Байден потребовал передышки после упоминания о Трампе

15 июня 2021, 01:00  •  50 • Политика
Президент США Джозеф Байден странно повёл себя после упоминания Трампа в вопросе журналиста.
Президент США Джо Байден вышел из себя после вопроса журналиста об отмене санкций, введённых против производителей стали из Евросоюза президентом Дональдом Трампом.
Во время встречи с прессой по итогам саммита "Большой семёрки" журналист спросил Байдена, почему Вашингтон до сих пор не отменил санкции на экспорт алюминия и стали из ЕС, которые в 2018 году ввёл Трамп. Также журналист спросил, что думают об американских санкциях лидеры европейских стран.
Однако Байден странно повёл себя после вопроса, он хрипло и раздражённо сказал:
Сто двадцать дней. Дайте мне передохнуть. Нужно время.
После этого Байден недовольно стукнул по трибуне рукой и ушёл.
Президент Трамп обосновывал необходимость введения санкций требованиями национальной безопасности.
BIDEN AT #G7: At the end of his press conference at the close of the G-7, President Biden laughed off a reporter's question about continuing sanctions begun under President Trump, stating, "120 days. Give me a break. Need time." pic.twitter.com/Zsov59Unro
— Forbes (@Forbes) June 13, 2021

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
14 июня 2021, 21:20
"Вы затыкаете мне рот": Путин осадил журналиста NBC
14 июня 2021, 21:20
Британцы сделали ставку на Путина: "С лёгкостью заткнёт за пояс Сонного Дедулю"
14 июня 2021, 23:10
Захарова поразилась "волшебно-алогичному" призыву НАТО к России
14 июня 2021, 23:10
Журналист NBC умолчал, о чём именно беседовал с Путиным "off the record"
14 июня 2021, 23:10
Турция осталась при своём: Эрдоган обсудил С-400 с Байденом
14 июня 2021, 23:10
В Армении опровергли сокрытие "минных карт" от России: "Полнейший абсурд!"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июня 2021, 00:10
России стоило бы насторожиться после пощёчины Макрона - экс-агент КГБ
10 июня 2021, 10:05
"Это самое страшное интервью Путина за 21 год": Политконсультант указал на реальную опасность войны
09 июня 2021, 12:05
Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
12 июня 2021, 00:35
Эсминец США в Чёрном море русские встретили "по традиции"
08 июня 2021, 11:20
Боеспособность ВСУ подорвало русское ТВ: Инсайдер перехватил секретную телеграмму
12 июня 2021, 13:25
"Не хочется казаться грубым, но...": Журналист попытался поймать Путина, но получил отпор
11 июня 2021, 20:55
Народ попросится под крыло России: Почему Киев не сможет удержать Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.