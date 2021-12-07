Байден потеряет США после переговоров с Путиным - WSJ

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Попытка вмешаться в украинский конфликт обнажит слабость главы Белого дома

Одной из главных тем переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена станет ситуация вокруг Украины. Выбор у главы Белого дома не велик: он либо заявит о своей поддержке Киева вплоть до защиты его интересов силами НАТО, либо пойдет на уступки Москве, чтобы не портить с ней отношения. И в том, и в другом случае Байден потеряет поддержку значительной доли американцев, считает специалист по внешней политике Бард-колледжа в Нью-Йорке Уолтер Рассел Мид.

По его оценке, излишняя жесткость приведет как к нагнетанию напряженности между Россией и Украиной, так и усилению враждебности в российско-американских отношениях. При этом большинство жителей Америки выступают против того, чтобы США брали на себя бессрочные военные обязательства в поддержку чужой страны.

С другой стороны, если Вашингтон выберет мягкую позицию, это будет воспринято как слабость, особенно на фоне провала США в Афганистане. Сейчас и так получается, что Белый дом уступает по всем фронтам: Россию сдержать не получается, Иран сотрудничать отказывается, Китай "репетирует" агрессию, несмотря на предупреждения Соединенных Штатов.

В этой ситуации получается дипломатический тупик: любое действие Байдена вызовет волну критики, и он потеряет поддержку граждан США, пишет The Wall Street Journal.

Переговоры Путина и Байдена назначены на вторник, 7 декабря. Они должны начаться в 18:00 мск. После онлайн встречи в видеорежиме глава Белого дома намерен переговорить с президентом Украины, а также лидерами ряда европейских стран.