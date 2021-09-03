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Байден поставил Зеленскому ультиматум для получения денег - эксперт

03 сентября 2021, 22:50  •  56 • Политика
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Pool via CNP /MediaPunch via www/www.globallookpress.com
Белый дом требует от Киева довести до ума антикоррупционную реформу
В ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом киевскому режиму был поставлен ультиматум, связанный с реформами в стране и дальнейшей помощью Вашингтона. К такому выводу пришел автор украинского издания "Обозреватель" Виталий Семченко, комментируя итоги визита главы государства в Белый дом.
По его мнению, Штаты останутся партнером Незалежной лишь при наличии реформированных антикоррупционных органов. Это ключевая предпосылка для эффективной борьбы с мздоимством в высших эшелонах украинской власти, говорится в колонке автора.
"Провал реформ может грозить стратегическим отношениям с партнерами. Создание антикоррупционных органов было одним из условий предоставления безвиза с Евросоюзом и финансовой помощи Запада", – напоминает Семченко.
Эксперт считает, что Белый дом дал постмайданным вождям важное задание – назначить руководителей антикоррупционных органов. Поэтому после возвращения из американского турне Владимир Александрович должен обеспечить проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Семченко уверен, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за этим процессом.
"В случае же саботажа реформы Украина не получит новый кредит от МВФ и даже может потерять безвизовый режим с Евросоюзом", – резюмировал журналист.
Напомним, переговоры Байдена с Зеленским состоялись 1 сентября. По их итогам было обнародовано Совместное заявление двух президентов, из которого, в частности, можно сделать вывод о том, что Вашингтон ожидает от Киева существенного продвижения в целом ряде реформ, в том числе, в судебной, антикоррупционной, а также в реформе корпоративного управления. В целом встреча носила антироссийский характер, считают в Москве.

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