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Байден поставил США в зависимость от России – конгрессмены

15 октября 2021, 11:30  •  92 • Политика
Джо Байден. Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президента Соединенных Штатов уличили в "антиамериканской политике"
Администрация Белого дома поставила США в зависимость от России и других противников Америки. К такому мнению пришли представители Республиканской партии в нижней палате Конгресса. Они написали президенту Джо Байдену гневное письмо, в котором потребовали ставить на первое место интересы американских граждан и бизнеса, а не "враждебных производителей".
Конгрессмены обратили внимание на недавнее обращение Белого дома к организации нефтепроизводителей ОПЕК+, в котором высказывалась просьба нарастить добычу и экспорт углеводородов в связи с растущими ценами на топливо в мире и США в частности.
Члены Конгресса согласились, что американцам нужно больше бензина и газа, но просить их у врагов США считают предательством.
"В ОПЕК + входят страны, которые являются известными противниками Америки, такие как Россия, Иран и Венесуэла. Не в интересах Америки полагаться на эти страны в вопросах получения энергии. (…) Такие действия ведут к зависимости от стран ОПЕК+ в обеспечении нашей энергобезопасности и наших мировых партнеров",
– говорится в открытом письме, под которым поставили подписи более 140 конгрессменов-республиканцев.
По их мнению, обеспечить энергетическую безопасность Соединенных Штатов способны местные производители, но для этого Белый дом должен снять ограничения с нефте– и газодобычи на территории США и отказаться от курса на возобновляемые источники энергии.
Ранее в британской Daily Express появилась статья, в которой отмечалось, что Россия не откликнулась на обращение Байдена помочь разрешить возникший энергокризис. Мнения читателей на этот счет разошлись.

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