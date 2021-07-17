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Байден после вопроса о Facebook выдал обвинение в убийстве

17 июля 2021, 02:15  •  94 • В мире
Американский президент Джо Байден заявил, что соцсети, не реагирующие на дезинформацию о коронавирусе, фактически убивают людей.
Президента США Джо Байдена спросили о том, какой сигнал он хотел бы послать социальным платформам, к примеру Facebook, по поводу дезинформации о COVID. Американский лидер в ответ выдал порцию обвинений.
В частности, он заявил, что выдающие "дезу" о коронавирусе соцсети "убивают людей".
"Единственная пандемия, которая сейчас есть, - среди невакцинированных", - заявил Байден.
Ранее президент США заявлял, что страна "как никогда близка к провозглашению независимости от смертельного вируса", однако это не говорит о полноценной победе над инфекцией.
Напомним, что по данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 33,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 608,4 тысячи человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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