Байден после вопроса о Facebook выдал обвинение в убийстве

Американский президент Джо Байден заявил, что соцсети, не реагирующие на дезинформацию о коронавирусе, фактически убивают людей.

Президента США Джо Байдена спросили о том, какой сигнал он хотел бы послать социальным платформам, к примеру Facebook, по поводу дезинформации о COVID. Американский лидер в ответ выдал порцию обвинений.

В частности, он заявил, что выдающие "дезу" о коронавирусе соцсети "убивают людей".

"Единственная пандемия, которая сейчас есть, - среди невакцинированных", - заявил Байден.

Ранее президент США заявлял, что страна "как никогда близка к провозглашению независимости от смертельного вируса", однако это не говорит о полноценной победе над инфекцией.

Напомним, что по данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 33,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 608,4 тысячи человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.