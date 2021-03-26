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Байден после разговора с Си Цзиньпином заявил о будущем соперничестве

26 марта 2021, 03:20  •  55 • В мире
Американский президент Джо Байден заявил, что между США и Китаем будет "жёсткая-жёсткая конкуренция".
Президент США Джо Байден раскрыл журналистам подробности своего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Первое телефонное общение между лидерами состоялось в феврале.
По словам Байдена, он предупредил китайского коллегу, что между странами будет серьёзное соперничество. При этом, уточнил американский лидер, США не стремятся к противостоянию.
"Хотя мы знаем, что будет жёсткая-жёсткая конкуренция", - добавил он.
Касаясь других подробностей разговора, американский лидер упомянул, что США и их союзники продолжат "привлекать к ответственности" Китай по вопросам, связанным с Тайванем, ситуацией вокруг спорных территорий в Южно-Китайском море, и некоторым другим темам.

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