Байден после разговора с Си Цзиньпином заявил о будущем соперничестве

Американский президент Джо Байден заявил, что между США и Китаем будет "жёсткая-жёсткая конкуренция".

Президент США Джо Байден раскрыл журналистам подробности своего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Первое телефонное общение между лидерами состоялось в феврале.

По словам Байдена, он предупредил китайского коллегу, что между странами будет серьёзное соперничество. При этом, уточнил американский лидер, США не стремятся к противостоянию.

"Хотя мы знаем, что будет жёсткая-жёсткая конкуренция", - добавил он.

Касаясь других подробностей разговора, американский лидер упомянул, что США и их союзники продолжат "привлекать к ответственности" Китай по вопросам, связанным с Тайванем, ситуацией вокруг спорных территорий в Южно-Китайском море, и некоторым другим темам.