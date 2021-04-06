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Байден послал Путину позитивный сигнал - СМИ

06 апреля 2021, 22:35  •  171 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Датские эксперты убеждены, что отношения Вашингтона и Москвы улучшатся
Обстановка между Россией и Соединенными Штатами Америки после скандального высказывания главы Белого дома Джо Байдена обострились. Впрочем, по мнению некоторых зарубежных экспертов, российский лидер Владимир Путин сумеет извлечь пользу даже из хамства его американского коллеги.
Так, в датской прессе пишут, что голословное обвинение главнокомандующего России позволит ему еще больше сплотить государство. Слова Байдена были не только оскорблением лично Владимира Путина, но и задели народ, который отдал свои голоса за президента. Так что теперь "обиженные" россияне еще больше консолидируются.
Журналисты издания Berlingske отметили, что даже предшественник американского лидера Дональд Трамп не позволял себе подобного рода выпады в сторону президента России. Впрочем, датчане предполагают, что отношения между двумя государствами не будут полностью разрушены. По их мнению, приглашение Путина на саммит по вопросам климата является сигналом, что Байден готов к разговору с российским коллегой. Также в Дании позитивно оценивают проведение переговоров по ДСНВ.
Ранее в России оценили заявление Госдепа о готовности к диалогу с Москвой из-за Украины. Вашингтон убеждает общественность, что американцы против эскалации конфликта в Донбассе. Впрочем, заявление Соединенных Штатов вызвало недоумение у россиян.

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