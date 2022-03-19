Байден пошёл ва-банк: США напомнили Китаю про Тайвань и пригрозили последствиями за помощь России

Президент США Джо Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину последствиями за поддержку России и напомнил про Тайвань. "Байден предупредил о последствиях для Китая "от США и всего мира" за поддержку России", - заявили в Белом доме.

Президент США Джо Байден вновь угрожал главе Китая Си Цзиньпину, обещая последствия за поддержку России. Также американский лидер напомнил китайскому коллеге про Тайвань.

Сообщается, что Байден не требовал от Си Цзиньпина каких-то конкретных действий в связи со спецоперацией России на Украине. Тем не менее он предупредил, что США будут следить за решениями Китая в продолжение разговора.

Байден предупредил о последствиях для Китая "от США и всего мира" за поддержку России,

- приводит "РИА Новости" слова высокопоставленного представителя администрации США.

В Белом доме не уточнили, идёт ли речь о санкциях. Также сообщается, что Байден поднял тему Тайваня. Американский президент заявил, что США сочтут недопустимыми односторонние шаги по нарушению существующего статус-кво.