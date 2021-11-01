Байден пошёл наперекор России в нефтяном вопросе

Президент США Джо Байден отказался считать хорошей идеей решение России и других нефтедобывающих стран не наращивать её добычу.

"Я не считаю хорошей идеей то, что Россия, Саудовская Аравия, другие страны, добывающие нефть, не должны наращивать добычу", - пошёл наперекор мнению Москвы президент США Джо Байден.

Своё отношение к этому вопросу он выразил во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме, заметив, что высокие цены на топливо и нефть ударят по обычным американским гражданам. А им и так сегодня приходится отдавать немалые деньги за бензин.

Если же и дальше сохранять высокие цены на нефть, то это спровоцирует использование зелёных энергоресурсов. Однако переход на них не может быть осуществлён в один миг. Такой подход Байден назвал нерациональным.