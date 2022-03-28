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Байден пошел на попятную? Он еще раз рассказал о призыве к смене власти в России
28 марта 2022, 05:30 • 62 • Политика
Президент США Джо Байден опроверг свои собственные слова и заявил, что не призывал к смене власти в России.
Соответствующий вопрос задали ему журналисты во время последнего брифинга. "Нет", – кратко ответил Байден.
Пресс-службе Белого дома регулярно приходится извиняться за американского лидера и уточнять: что же конкретно он хотел сказать. Даже в СМИ США уже появились публикации с призывом ограничить публичные выступления пожилого президента.
Скандальное заявление Джо Байдена о том, что Владимир Путин – военный преступник, вызвало не только гнев Кремля, но и недоумение союзников США по НАТО.
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