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Байден посетит все траурные церемонии в честь терактов 11 сентября. Русских журналистов не пустят

11 сентября 2021, 03:10  •  71 • В мире
11 сентября исполнится 20 лет со дня терактов в США, когда рухнули башни-близнецы. Американский президент Джо Байден посетит все три траурные церемонии. Русских журналистов приглашали, но потом не пустили.
Самая масштабная траурная церемония пройдёт в Нью-Йорке. В 08:46 (15:46 мск) объявят минуту молчания. Именно в этот момент 20 лет назад самолёт, который захватили террористы, врезался в северную башню Всемирного торгового центра Нью-Йорка. В городе начнут звонить колокола церквей, а на мемориале, воздвигнутом на месте рухнувших небоскрёбов, станут перечислять имена погибших.
Во время церемонии, которая рассчитана на несколько часов, предусмотрено несколько минут молчания, знаменующих ключевые события того страшного дня. Ближе к вечеру на Манхэттене зажгутся десятки прожекторов, образующих две колонны света, устремляющиеся в небо. Они будут гореть всю ночь.
Ещё две траурные церемонии пройдут 11 сентября возле Пентагона и в городе Шанксвилл штата Пенсильвания, где тоже разбились захваченные террористами самолёты.
Президент США Джо Байден намерен посетить все три мероприятия. Госдепартамент ранее высылал анкеты иностранным журналистам, которые хотели бы освещать траурные мероприятия. В числе прочих их получил и ряд СМИ в России. Однако позднее стало известно, что русских журналистов на 20-летии со дня терактов не будет. Им отказано в аккредитации.
Предшественник Байдена Дональд Трамп в этот день будет комментировать боксёрский поединок во Флориде, пишет ТАСС.

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