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Байден поручил "наказать" Белоруссию

25 мая 2021, 10:55  •  144 • Политика
Президент США Джо Байден поручил своей команде разработать ряд мер для "наказания" Белоруссии за инцидент с задержанием бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.
Байден поприветствовал призывы Евросоюза к введению адресных экономических санкций и иных мер в отношении белорусской стороны.
"Я поручил моей команде разработать надлежащие варианты для привлечения причастных к ответственности в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнёрами, международными организациями", - заявил он.
Байден также добавил, что США осуждают данный инцидент и назвал его нарушением международного права.

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