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Байден попытался унизить Россию, но попал в самое больное место Польши

27 марта 2022, 10:15  •  400 • Политика
Заявление президента США Джо Байдена о России, которая теперь, по его словам, "страна XIX века", вызвало у русских воодушевление. Публицист Павел Данилин объяснил, что в своей попытке унизить Россию, американский лидер попал в самое больное место Польши.
Граждане России отрезаны от современного мира. Вы были страной XXI века. Теперь вы страна XIX века,
- заявил во время своего выступления в Варшаве президент США Джо Байден.
И, пожалуй, не смог сильнее унизить этим саму Варшаву, наступив полякам на самую их больную мозоль - территориальную. Почему так, доходчиво объяснил публицист, журналист, общественный деятель Павел Данилин в своём Telegram-канале.
Байден туповат. Но его спичрайтеры тупы как пробки, - высказал свою точку зрения эксперт. - Сказать в Варшаве (!!!), что Россия отброшена из XXI века в век XIX, мог только тот, кто в принципе ничего не знает не только о России, но и о Польше.
Публицист подчёркивает: тот факт, что никогда в истории территория России не была такой большой, как в XIX веке, - "никем не подвергается сомнению".
Так же как и тот факт, что весь XIX век Польша была всего лишь российской провинцией, - продолжил свою мысль Данилин. - А независимость получила только после развала той самой страны, возвращением к которой и "грозит" нам Байден.

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