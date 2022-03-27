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Байден попытался унизить Россию, но попал в самое больное место Польши
27 марта 2022, 10:15 • 400 • Политика
Заявление президента США Джо Байдена о России, которая теперь, по его словам, "страна XIX века", вызвало у русских воодушевление. Публицист Павел Данилин объяснил, что в своей попытке унизить Россию, американский лидер попал в самое больное место Польши.
- заявил во время своего выступления в Варшаве президент США Джо Байден.
И, пожалуй, не смог сильнее унизить этим саму Варшаву, наступив полякам на самую их больную мозоль - территориальную. Почему так, доходчиво объяснил публицист, журналист, общественный деятель Павел Данилин в своём Telegram-канале.
Публицист подчёркивает: тот факт, что никогда в истории территория России не была такой большой, как в XIX веке, - "никем не подвергается сомнению".
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