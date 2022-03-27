Байден попытался унизить Россию, но попал в самое больное место Польши

Заявление президента США Джо Байдена о России, которая теперь, по его словам, "страна XIX века", вызвало у русских воодушевление. Публицист Павел Данилин объяснил, что в своей попытке унизить Россию, американский лидер попал в самое больное место Польши.

Граждане России отрезаны от современного мира. Вы были страной XXI века. Теперь вы страна XIX века,

- заявил во время своего выступления в Варшаве президент США Джо Байден.

И, пожалуй, не смог сильнее унизить этим саму Варшаву, наступив полякам на самую их больную мозоль - территориальную. Почему так, доходчиво объяснил публицист, журналист, общественный деятель Павел Данилин в своём Telegram-канале.

Байден туповат. Но его спичрайтеры тупы как пробки, - высказал свою точку зрения эксперт. - Сказать в Варшаве (!!!), что Россия отброшена из XXI века в век XIX, мог только тот, кто в принципе ничего не знает не только о России, но и о Польше.

Публицист подчёркивает: тот факт, что никогда в истории территория России не была такой большой, как в XIX веке, - "никем не подвергается сомнению".