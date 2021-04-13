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Байден попросил Путина о встрече
13 апреля 2021, 19:35 • 124 • Политика
Байден созвонился с Путиным и предложил провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране.
Президент США Джо Байден позвонил главе России Владимир Путину. В ходе разговора американский лидер предложил провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране, сообщает Белый дом.
Отмечается, что темой саммита лидеров России и США может стать обсуждение полного спектра вопросов в двусторонних отношениях. Последние достигли дна после заявлений Байдена о Путине в интервью американским СМИ. В ответ глава России предложил президенту США поговорить об этом в прямом эфире, но американский лидер отказался.
Также отмечается, что Байден и Путин обсудили контроль над вооружениями и новые вопросы безопасности. При этом американский президент заявил, что США будут защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как "кибератаки и вмешательство в выборы", сообщает пресс-служба Белого дома.
Помимо этого, Байден высказал Путину обеспокоенность "внезапным" усилением военных РФ в Крыму и на границе с Украиной и призвал к деэскалации. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз подчеркнул "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".
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