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Байден попробует привести к власти в Белоруссии прозападного президента

27 ноября 2020, 22:25  •  85 • Политика
Джо Байден. Фото: Fabio Pignata/Cpp/www.globallookpress.com
Вашингтону Киев и Минск нужны только ради давления на Москву
США при новой администрации, когда в Белый дом реально заедет демократ Джо Байден, продолжат свою политику по смещению власти в Белоруссии, чтобы к руководству в Республике пришел абсолютно прозападный политик. При этом Минск и Киев для Вашингтона не представляют никакой самостоятельной ценности. Такое мнение высказала доктор экономических наук, директор института РУССТРАТ Елена Панина.
Она считает, что Штаты воспринимают и Украину, и Белоруссию в качестве "расходного инструмента" для давления на Россию. Впрочем, отметила эксперт, между нашими соседними странами есть одна разница – Незалежная свое уже отработала, а в белорусах еще есть потенциал.
"Заменить Лукашенко другим политиком четкой прозападной ориентации Соединенные Штаты будут пытаться продолжить. Хотя и не прямо своими руками, а посредством Польши и Прибалтики. Но чьи уши за ними торчат, мы и так понимаем достаточно ясно", – цитирует издание "Украина.ру" Панину.
Ранее сегодня Лукашенко на встрече с врачами 6-й городской клинической больницы Минска зачитывал цитаты из сводок отечественной разведки. В частности, в них говорилось о появлении под Киевом некоего центра информационного воздействия на Белоруссию.
По его словам, один из американских представителей на одном из заседаний глав европейской дипломатии ЕС заявил о планах ускорить процесс дезинтеграции в РФ, чтобы ограничить центральную власть.
"Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе. Текущее руководство в России может потерять власть из-за событий в Белоруссии", – цитировал бацька реляции КГБ.
Также на встрече Александр Григорьевич обещал, что при новой Конституции он уже не будет президентом.

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