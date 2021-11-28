Байден попался на очевидном нарушении

Журналисты заметили, что президент США разгуливает по магазину без маски, хотя сам неоднократно призывал её надевать.

Президента США Джо Байдена заметили без маски, хотя он сам неоднократно призывал граждан её носить. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Глава Соединённых Штатов проводит праздничные выходные в поместье знакомых на острове Нантакет, который находится в Атлантическом океане.

Байден, находясь в магазине, спустил маску, несмотря на вывеску, где указано, что её необходимо носить. Ранее в Нантакете было принято решение о ношении масок в помещениях.

Ранее Байдена и его супругу Джилл уже замечали без масок в Вашингтоне, где тоже действует правило об их ношении.