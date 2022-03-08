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Байден пообещал ввести новые санкции против России

08 марта 2022, 18:55  •  78 • Политика
Президент США Джо Байден пообещал ввести новые санкции против России в ближайшее время.
В ближайшее время президент США Джо Байден намерен ввести новый пакет санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Новые ограничения связаны с продолжением спецоперации ВС России на территории Украины, которую Вашингтон называет "необъявленной войной". При этом не указывается, какие санкции будут применены.
При этом ранее издание Bloomberg сообщило, что власти США наложат запрет на импорт сырой нефти из России. На этой неделе от закупок энергоресурсов отказалась компания Shell.
Как ранее заявил РИА ФАН военный эксперт Василий Дандыкин, странам НАТО выгодно давить на Россию. Вот только экономическая война никак не способствует политическим симпатиям населения.
"Санкции не только по нам бьют, но прежде всего по Европе, и не только по ней", - указал Дандыкин.

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