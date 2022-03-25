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Байден пообещал установить новый рекорд по русофобским санкциям: "Самые тяжёлые в истории"
25 марта 2022, 22:05 • 381 • Политика
Президент США Джо Байден заявил, что против России введены "самые тяжёлые санкции в истории". Он пообещал установить новый рекорд по русофобским ограничениям.
Об этом хозяин Белого дома сообщил в ходе визита на польско-украинскую границу.
- отметил он.
Напомним, что коллективный запад обрушил на Россию град санкций после начала спецоперации на Украине. Наиболее серьёзные ограничения затронули банковскую сферу, авиацию и добывающую промышленность. В результате Россия стала абсолютным рекордсменом по санкциям. Против неё было введено больше ограничений, чем против Ирана, Сирии и КНДР.
Некоторые санкции уже дали обратный эффект. Они привели к резкому росту цен на газ, нефть, бензин, а также цен на продукты.
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