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Байден пообещал установить новый рекорд по русофобским санкциям: "Самые тяжёлые в истории"

25 марта 2022, 22:05  •  381 • Политика
Президент США Джо Байден заявил, что против России введены "самые тяжёлые санкции в истории". Он пообещал установить новый рекорд по русофобским ограничениям.
Об этом хозяин Белого дома сообщил в ходе визита на польско-украинскую границу.
Против России введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последует ещё больше,
- отметил он.
Напомним, что коллективный запад обрушил на Россию град санкций после начала спецоперации на Украине. Наиболее серьёзные ограничения затронули банковскую сферу, авиацию и добывающую промышленность. В результате Россия стала абсолютным рекордсменом по санкциям. Против неё было введено больше ограничений, чем против Ирана, Сирии и КНДР.
Некоторые санкции уже дали обратный эффект. Они привели к резкому росту цен на газ, нефть, бензин, а также цен на продукты.

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