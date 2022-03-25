Байден пообещал установить новый рекорд по русофобским санкциям: "Самые тяжёлые в истории"

Президент США Джо Байден заявил, что против России введены "самые тяжёлые санкции в истории". Он пообещал установить новый рекорд по русофобским ограничениям.

Об этом хозяин Белого дома сообщил в ходе визита на польско-украинскую границу.

Против России введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последует ещё больше,

- отметил он.

Напомним, что коллективный запад обрушил на Россию град санкций после начала спецоперации на Украине. Наиболее серьёзные ограничения затронули банковскую сферу, авиацию и добывающую промышленность. В результате Россия стала абсолютным рекордсменом по санкциям. Против неё было введено больше ограничений, чем против Ирана, Сирии и КНДР.

Некоторые санкции уже дали обратный эффект. Они привели к резкому росту цен на газ, нефть, бензин, а также цен на продукты.