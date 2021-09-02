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Байден пообещал приехать на Украину "когда-нибудь"
02 сентября 2021, 01:00 • 31 • Политика
Президент США Джо Байден пообещал приехать на Украину "когда-нибудь". Об этом он сообщил во время переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В ходе разговора с Зеленским американский лидер заявил, что у Вашингтона и Киева есть много тем для обсуждения. Байден вспомнил, как "много лет назад" выступал перед членами Верховной рады.
"Я с нетерпением жду возможности вернуться назад когда-нибудь", - произнёс он.
Трансляцию переговоров Байдена и Зеленского вели новостные каналы США.
Под "много лет назад" американский президент подразумевал своё выступление в Раде 2015 года. Тогда он занимал должность вице-президента Соединённых Штатов.
Владимир Зеленский находится в США уже два дня. Он впервые посещает Штаты в должности президента Украины. Согласование визита длилось более двух лет.
Ранее журналисты заметили некую нервозность украинского лидера на встрече с президентом США. Автор телеграм-канала "Вести FM+" отметил, что картинка с места встречи Зеленского и Байдена "красноречивее всяких слов". И действительно, на видео запечатлено, как нервно ведёт себя перед президентом США украинский лидер.
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