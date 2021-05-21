Байден пообещал помочь с починкой "Железного купола" Израиля

"Железным куполом" называется система противовоздушной обороны Израиля. Президент США Джо Байден пообещал, что поможет с его ремонтом.

Джо Байден публично прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. С трибуны в Белом доме он сообщил, что тема "Железного купола" поднималась в беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

"Я подтвердил ему свою полную поддержку в восстановлении израильской системы "Железный купол", чтобы быть уверенными в безопасности и защите в будущем", - информировал президент США.

Палестино-израильский конфликт обострился 10 мая. Статистика армии Израиля гласит, что со стороны палестинского анклава было выпущено за эти дни более четырёх тысяч ракет. Около 640 из них упали на территории анклава. Эффективность "Железного купола" признали равной 90%.

По имеющимся данным, в Израиле погибли 12 человек. Около полусотни получили серьёзные ранения. С палестинской стороны жертв значительно больше. Ранено чуть менее двух тысяч человек. Ответные удары Израиля унесли жизни 232 людей, из которых 65 - дети.

Египет выступил с инициативой по прекращению огня обеими сторонами конфликта без каких-либо условий. Кабмин Израиля по вопросам безопасности на это согласился. Решение в силу пока не вступило. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно сообщил, что со стороны движения перемирие будет соблюдаться лишь в том случае, если прекратит огонь Израиль.