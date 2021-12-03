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Байден пообещал помешать России сделать "то, чего люди опасаются"

03 декабря 2021, 21:35  •  100 • Политика
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Президент США очень занят борьбой с РФ
Джо Байден активно работает над комплексом мер, которые призваны не допустить "агрессию" России в отношении Украины. Об этом заявил сам глава Белого дома. 
Байден указал, что речь идет о масштабных и тщательно продуманных инициативах, которые не дадут Москве "сделать то, чего опасаются люди". 
Так президент США ответил на вопрос журналистов о том, что его администрация собирается делать по поводу возникшего напряжения на границе России и Украины. 
В последнее время в Незалежной и США то и дело говорят об угрозе для первой скопления российских военных сил на границе с соседкой. Официальные лица государства и журналисты трубят о том, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины. В Киеве подобные настроения доходят до абсурда. 
При этом слушать Москву, которая уже десятки раз опровергла подобные обвинения и утверждала, что таких планов никогда не было, никто не хочет. 

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