Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Президент США очень занят борьбой с РФ

Джо Байден активно работает над комплексом мер, которые призваны не допустить "агрессию" России в отношении Украины. Об этом заявил сам глава Белого дома.

Байден указал, что речь идет о масштабных и тщательно продуманных инициативах, которые не дадут Москве "сделать то, чего опасаются люди".

Так президент США ответил на вопрос журналистов о том, что его администрация собирается делать по поводу возникшего напряжения на границе России и Украины.

В последнее время в Незалежной и США то и дело говорят об угрозе для первой скопления российских военных сил на границе с соседкой. Официальные лица государства и журналисты трубят о том, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины. В Киеве подобные настроения доходят до абсурда.

При этом слушать Москву, которая уже десятки раз опровергла подобные обвинения и утверждала, что таких планов никогда не было, никто не хочет.