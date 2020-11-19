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Байден пообещал нарядить всех американцев в маски и выдвинул серьёзное обвинение Трампу

19 ноября 2020, 22:50  •  76 • В мире
Кандидат в президенты США, который считает себя победителем по итогам выборов, Джо Байден заявил, что настроен оптимистично по поводу пандемии, но всё равно нарядит всех американцев в маски. И сделает это ещё до своего вступления в должность. Во время выступления он выдвинул серьёзное обвинение своему конкуренту Дональду Трампу, которое касается вакцины.
Джо Байден во время встречи с представителями системы здравоохранения США заявил, что в ближайшее время намерен призвать губернатора каждого штата ввести обязательный масочный режим. Политик сослался на прогнозы специалистов, утверждающих, что за следующие два месяца от осложнений COVID-19 умрёт до 200 тысяч американцев.
Демократ также выдвинул обвинение Дональду Трампу. Нежелание этого политика и его администрации покидать Белый дом приведёт к тому, что граждане США получат вакцину позже, чем ожидалось. Задержка может составить несколько месяцев.
"Я настроен оптимистично, но мы должны были продвинуться дальше", - добавил Байден.
В начале октября Джо Байден в ходе своей предвыборной кампании озвучил несколько громких обещаний относительно пандемии. Через Twitter он заявлял, что не будет даже время тратить, чтобы взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль. Вместо этого он введёт реально действующие общенациональные требования, которые позволят снизить объём заражений. Кроме того, он пообещал обеспечить бесплатное тестирование на COVID-19 надёжными методами и ускорить разработку вакцины.

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