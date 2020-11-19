Байден пообещал нарядить всех американцев в маски и выдвинул серьёзное обвинение Трампу

Джо Байден во время встречи с представителями системы здравоохранения США заявил, что в ближайшее время намерен призвать губернатора каждого штата ввести обязательный масочный режим. Политик сослался на прогнозы специалистов, утверждающих, что за следующие два месяца от осложнений COVID-19 умрёт до 200 тысяч американцев.

Демократ также выдвинул обвинение Дональду Трампу. Нежелание этого политика и его администрации покидать Белый дом приведёт к тому, что граждане США получат вакцину позже, чем ожидалось. Задержка может составить несколько месяцев.

"Я настроен оптимистично, но мы должны были продвинуться дальше", - добавил Байден.

В начале октября Джо Байден в ходе своей предвыборной кампании озвучил несколько громких обещаний относительно пандемии. Через Twitter он заявлял, что не будет даже время тратить, чтобы взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль. Вместо этого он введёт реально действующие общенациональные требования, которые позволят снизить объём заражений. Кроме того, он пообещал обеспечить бесплатное тестирование на COVID-19 надёжными методами и ускорить разработку вакцины.