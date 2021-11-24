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Байден пообещал бороться с инфляцией на каникулах в компании миллиардеров

24 ноября 2021, 11:15  •  113 • Политика
Президент США Джо Байден пообещал гражданам страны бороться с инфляцией на каникулах в окружении миллиардеров. Его слова простым американцам передала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как сообщила Джен Псаки, Джо Байден проведёт в Массачусетсе пять дней. При этом на вопрос журналистов о том, как в Белом доме могут объяснить почти недельный отпуск Байдена в окружении миллиардеров в то время, когда инфляция привела к значительному подорожанию традиционного на День благодарения стола, пресс-секретарь ответила, что президент США имеет право провести время с близкими. А также добавила, что Байден продолжит борьбу с инфляцией и во время каникул.
Сообщается, что с каникул Джо Байден вернётся 28 ноября.

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