Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Хозяин Овального кабинета захотел с помпой покинуть поле боя к знаковой дате атаки террористов на Америку в сентябре 2001 года

Президент США Джо Байден намерен вывести войска Пентагона с территории Афганистана до 11 сентября текущего года. Об этом сегодня пишет Washington Post со ссылкой на источники, владеющие планами администрации Белого дома.

По словам собеседников издания, Байден выведет все американские войска из Афганистана в ближайшие месяцы, завершив процесс к 20-й годовщине нападения 11 сентября 2001 года террористов на ряд объектов внутри Соединенных Штатов, что впервые втянуло Вашингтон в самую долгую войну.

Предполагается, что свое решение лидер США объявит в среду, 14 апреля. Отмечается, что Пентагон оставит в этой южноазиатской стране тысячи американских военнослужащих сверх крайнего срока выхода, которое намечено на 1 мая. Именно эта дата была согласована в 2020-ом администрацией тогдашнего хозяина Овального кабинета Дональда Трампа с талибами.

Хотя "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) пообещал возобновить нападения на персонал США и НАТО, если иностранные войска не выйдут к установленному сроку, неясно, выполнят ли боевики эти угрозы, учитывая план Байдена по поэтапному исходу из Афганистана пентагоновцев "в период с настоящего момента по сентябрь", говорится в статье.

По данным издания, в Исламской Республике официально находятся 2500 военнослужащих США, хотя их число колеблется и сейчас превышает эту цифру примерно на одну тысячу. Кроме того, в коалиции есть до 7 тыс. дополнительных иностранных военных, большинство из которых представляют контингент НАТО.

Решение Байдена было принято после рассмотрения администрацией вариантов действий Вашингтона в Афганистане, где мирные переговоры не продвинулись ни на шаг, как ожидалось. Сам "Талибан" остался мощной силой, несмотря на два десятилетия усилий американцев по разгрому боевиков и установлению стабильного демократического правления.

Война обошлась Штатам в триллионы долларов в дополнение к потери жизней более двух тысяч американских военнослужащих и по меньшей мере 100 тыс афганских гражданских лиц.

"Если мы нарушим крайний срок 1 мая, согласованный предыдущей администрацией, без четкого плана выхода, мы снова окажемся в состоянии войны с талибами, а Байден счел, что это не отвечает национальным интересам. К сентябрю у нас будет ноль войск", – констатировал источник издания.

Напомним, еще в марте нынешнего года глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон планирует завершить вывод войск США из Афганистана "тогда, когда наступит подходящий момент". Сам же Байден сокрушался, что Пентагон не может сделать этого до 1 мая по "тактическим причинам".

