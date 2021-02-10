Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
Гордон взбесился из-за предложения Украине забрать Крым
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы ради...
Соловьев прояснил решение Амстердама по Киеву в деле MH17
Главная / Политика

Байден получит доступ к секретным переговорам Путина и Трампа

10 февраля 2021, 12:40  •  54 • Политика
Джо Байден. Фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
У бывшего хозяина Белого дома не получится скрыть информацию от преемника
Экс-президент США Дональд Трамп держал в секрете детали своих частных разговоров с иностранными лидерами, однако Джо Байден имеет право на эту информацию и может получить доступ к записям. Ему важно знать, не заключал ли предшественник тайных сделок с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Politico.
Отмечается, что от общественности и даже многих сотрудников аппарата в Вашингтоне были скрыты не менее десяти телефонных разговоров Трампа и Путина. При этом переводчики делились впечатлением, что эти беседы были похожи на "болтовню двух друзей в баре". Поэтому у администрации Байдена есть опасения, что прежний хозяин Овального кабинета мог выдать стратегически важную информацию.
"Приоритетом национальной безопасности является выяснение того, что Трамп говорил Путину за четыре года его пребывания у власти",
– приводит издание слова сотрудника Белого дома. Известно, что бывший президент предпочитал не распространяться о своих переговорах. Аудиозапись его телефонных переговоров не велась. Однако его помощники обычно делали пометки и кратко записывали, о чем шла речь. Эти стенограммы должны были уничтожаться, однако вместе с другими бумагами попали Национальное управление архивов и документации США. Теперь к ним может получить доступ Байден.
Белый дома пока никак не дал понять, что изучил разговоры Трампа. Заявлений о возможных нарушениях нацбезопасности тоже не зарегистрировано. Но специальная комиссия уже работает.
Сейчас в Сенате США идут слушания по импичменту Трампу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
09 февраля 2021, 19:15
Америка привела в конфуз Украину холодильником для вакцины
09 февраля 2021, 17:25
Жириновский подобрал слово для Зеленского из-за его отказа от "Спутника V"
09 февраля 2021, 21:05
На Всебелорусском собрании пройдет "панихида" по Лукашенко - эксперт
09 февраля 2021, 17:25
Мини-НАТО: смысл создания нового военного союза у границ России пояснили
09 февраля 2021, 19:15
Боррель обещал Европарламенту ввести новые санкции против России
09 февраля 2021, 22:55
"Северный поток-2" не пострадает: чего ждать от новых санкций ЕС против России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2021, 08:55
Соседи оттяпают у Украины часть территорий – эксперт
03 февраля 2021, 21:10
США заставит Германию починить украинскую ГТС в обмен на "Северный поток-2"
09 февраля 2021, 22:00
Бежавший экс-замглавы СБУ готовит информационную бомбу для властей Украины
08 февраля 2021, 02:55
Эксперт Дандыкин предупредил Украину о печальных последствиях атаки на Донбасс и Крым
04 февраля 2021, 08:10
Беспрецедентный удар: Зеленскому поступил приказ от хозяев и он начал действовать
04 февраля 2021, 20:05
Окружение случайно подставило Зеленского
07 февраля 2021, 09:30
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.