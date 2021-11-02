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Байден получил жесткий ответ за критику России и Китая

02 ноября 2021, 12:55  •  138 • Политика
Джо Байден. Фото: Ettore Ferrari / Pool / www.globallookpress.com
Аналитики Global Times поставили на место президента США
По итогам саммита G20 американский лидер Джо Байден заявил, что Россия и Китай относятся недобросовестно к вопросу изменения мирового климата. В то же время хозяин Белого дома возложил на США ведущую роль в решении глобальной проблемы. По мнению экспертов из Поднебесной, риторика президента ставит под сомнение все усилия членов "большой двадцатки" и участников международной конференции по климату, который проходил в Глазго.
Аналитики Global Times фактически поставили на место Байдена, отметив, что человек, не способный руководить собственным государством, не может быть мировым лидером по решению климатического вопроса. Гневную реакцию китайских экспертов вызвало желание администрации президента США начать оказывать давление на КНР и Россию.
"Вашингтон не имеет права быть "лидером" в деятельности ООН по борьбе с изменением климата", – пишет Global Times.
Эксперты назвали заявление американского президента очень грубым. По их мнению, проблема США заключается в непоследовательности слов и конкретных действий. Она также подчеркнули, что у администрации Байдена нет специальных программ по борьбе с изменением климата.
По словам китайских аналитиков, пока Вашингтон просто участвует в переговорах, Пекин предпринимает конкретные шаги по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Авторы статьи отметили, что риторика США не позволяет им присоединиться ко всеобщей борьбе с климатическим кризисом.

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