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Байден получил удар в спину. Кто мешает сближению Москвы и Вашингтона

26 ноября 2021, 18:05  •  165 • Политика
Немецкий политолог Александр Рар рассказал, кто мешает сближению Москвы и Вашингтона. Президент США Джо Байден попытался укрепить взаимодействие с Москвой, но тут же получил удар в спину.
Так эксперт прокомментировал попытку Байдена отговорить Конгресс включать в проект бюджета на 2021 год новые санкции против "Северного потока - 2". Госсекретарь Энтони Блинкен, по сообщениям американских СМИ, лично обзванивал сенаторов с просьбой отказаться от санкций.
Александр Рар полагает, что президент США Джо Байден, как и Россия, находится под жесточайшем политическим давлением вашингтонских ястребов, включая членов Демократической партии. Они готовы идти даже наперекор своему президенту и однопартийцу, отстаивая интересы американских газодобывающих компаний. Робкие шаги Байдена по поиску точек соприкосновения с Россией явно не входят в их планы, пишет портал "Народные новости".
Это ужасное давление, президента хотят лишить права вето против таких решений. Конгресс хочет вводить санкции. Джо Байден попал под давление внутри собственной власти,
- отметил Рар.
Ранее сообщалось, что в Конгресс США был внесён проект оборонного бюджета, который предусматривает введение новых санкций против "Северного потока - 2". Это является прямым нарушением договора, который Вашингтон ранее заключил с Берлином. Америка пообещала партнёрам отказаться от санкций в обмен на гарантию сохранения украинского транзита.

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