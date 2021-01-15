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Байден получил "ракетное" послание из Москвы: "Выбор за американцами"
15 января 2021, 17:00 • 188 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала новую администрацию США уделить должное внимание российским предложениям по предотвращению возникновения в Европе нового ракетного кризиса. Пойдёт ли избранный президент США Джо Байден на диалог? "Выбор в данном случае за американцами", - отметила Захарова, указав на риск деградации ситуации.
20 января запланирована инаугурация Джо Байдена. После неё политик официально сменит Дональда Трампа на посту президента США. Из Москвы в Вашингтон в адрес новой администрации уже идут послания.
Одно из первых касается российских предложений, "которые направлены на предотвращение возникновения в Европе нового ракетного кризиса и недопущение нового витка гонки ракетных вооружений". Обратить должное внимание на эти предложения Москвы посоветовала администрации Байдена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова о время своего традиционного брифинга.
Дипломат не стала углубляться в историю разногласий между Россией и Соединёнными Штатами, в том числе в разрезе проблемы отказа США от ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Но подчеркнула, что инициативы России остаются актуальными и сегодня.
В МИДе рассчитывают на то, что Вашингтон со сменой администрации будет ориентироваться на "конструктивное взаимодействие" с Москвой. В России, обратила внимание Захарова, прекрасно осознают все риски дальнейшей возможной деградации отношений с США, отметив при этом, что "выбор в данном случае за американцами".
Российский дипломат подчеркнула, что вести с Москвой диалог угрозами и запугиванием ради того, чтобы добиться каких-то односторонних уступок, "бесперспективно" и "контрпродуктивно".
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