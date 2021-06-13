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Байден получил "превентивный удар" от Путина. Американцы сделали ставки
13 июня 2021, 01:20 • 65 • Политика
Президент США Джо Байден получил "превентивный удар" от президента России Владимира Путина. Американцы уже сделали ставки перед встречей лидеров двух стран.
Зрители американского телеканала FOX оценили слова Путина о Байдене. В интервью телеканалу NBC президент России сравнил действующего американского лидера с его предшественником - Дональдом Трампом. Байдена он назвал карьерным политиком, который провёл всю жизнь в этой сфере, а Трампа - экстраординарным и талантливым человеком.
Американцы увидели в этом скрытый вызов. Они считают, что Байден - "слабак", и Путин об этом прекрасно осведомлён.
FBtry3of43 считает, что Путин уже словесно "нейтрализовал" Байдена. А FranNC994 уверен, что президент России не уважает своего американского коллегу. Впрочем, рассуждает комментатор, с ним согласна половина населения США.
Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что центральными темами саммита станет развитие двусторонних отношений и вопросы безопасности. Кроме того, политики могут обсудить ситуацию на Украине.
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