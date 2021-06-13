Байден получил "превентивный удар" от Путина. Американцы сделали ставки

Президент США Джо Байден получил "превентивный удар" от президента России Владимира Путина. Американцы уже сделали ставки перед встречей лидеров двух стран.

Зрители американского телеканала FOX оценили слова Путина о Байдене. В интервью телеканалу NBC президент России сравнил действующего американского лидера с его предшественником - Дональдом Трампом. Байдена он назвал карьерным политиком, который провёл всю жизнь в этой сфере, а Трампа - экстраординарным и талантливым человеком.

Американцы увидели в этом скрытый вызов. Они считают, что Байден - "слабак", и Путин об этом прекрасно осведомлён.

Путин нанёс превентивный удар по Байдену перед встречей, - считает пользователь Jeff11038.

FBtry3of43 считает, что Путин уже словесно "нейтрализовал" Байдена. А FranNC994 уверен, что президент России не уважает своего американского коллегу. Впрочем, рассуждает комментатор, с ним согласна половина населения США.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что центральными темами саммита станет развитие двусторонних отношений и вопросы безопасности. Кроме того, политики могут обсудить ситуацию на Украине.