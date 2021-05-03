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Байден получил четыре совета перед встречей с Путиным и одно предупреждение о конце света

03 мая 2021, 10:50  •  113 • Политика
В июне должна состояться встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Но американскому лидеру дали уже четыре совета по поводу того, как себя вести, а также одно предупреждение о конце света.
На страницах National Interest журналист Бонни Кристиан отметил, что Байдену следует заниматься переориентацией отношений между США и Россией. Саммит - это дипломатия высшего уровня. Нынешнему президенту Штатов нельзя совершать тех же ошибок, которые были характерны для его предшественника в отношениях с Северной Кореей и другими антагонистическими странами.
Первый совет, который даётся Байдену, - делать акцент на рутинном, но продуктивном общении, рабочих переговорах по спорным вопросам. Например, по поводу возвращения американского посла в Россию и русского посла в США. Другая тема - договоры по контролю над вооружениями. В этой сфере Трамп совершил ряд ошибок, а новому главе Белого дома неплохо было бы их исправить, говорится в статье.
Во-вторых, Байдену следует свести к минимуму вероятность военного конфликта Соединённых Штатов с Россией. Для этого следует решить проблему присутствия американских военных в Сирии.
Третий шаг - отказаться от давления на Россию через многочисленные санкции. Новый пакет мер наложился на сотни других, но какого-то существенного результата не позволил добиться. По мнению журналиста, попытки "остановить преследование критика Кремля Алексея Навального" через санкции почти наверняка обернутся для США неудачей. Более того, раздор между Москвой и Вашингтоном усугубится.
В отношениях с Россией у США должна быть только одна цель - мир. Это четвёртый совет, который дан Джо Байдену. Холодная война давно завершилась, но у США и России по-прежнему самые большие ядерные арсеналы на планете.
"В худшем случае нарушение мира может означать конец света в том виде, в каком мы его знаем. Эта реальность должна информировать и предупреждать действия Байдена в отношениях с Россией на саммите и за его пределами", - говорится в статье.

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