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Байден получает голоса после проигрыша? Трамп вскрыл подлог на выборах в Висконсине

19 ноября 2020, 17:20  •  252 • Политика
Действующий президент США Дональд Трамп указал на подлог на голосовании в штате Висконсин. По его словам, его соперник Джо Байден получил более 143 тысяч голосов после того, как его штаб узнал о проигрыше.
Трамп указал на подлог в своём Twiiter, сопроводив свои выводы графиком подсчёта голосов в штате Висконсин. По словам действующего президента, уже на следующий день после выборов Байдену было добавлено 143 379 голосов - в 03:42.
"После того, как они узнали о его проигрыше. Это невероятно!" - написал Трамп.
Ранее штаб Трампа заявлял о выявлении мошенничества на голосовании в нескольких штатах. В частности, в Висконсине действующий президент требует пересмотреть итоги выборов - пока Байден лидирует здесь с отрывом в 20 тыс. голосов.
Власти Висконсина оценили затраты на возможный пересчёт голосов почти в $8 млн.

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