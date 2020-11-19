Байден получает голоса после проигрыша? Трамп вскрыл подлог на выборах в Висконсине

Трамп указал на подлог в своём Twiiter, сопроводив свои выводы графиком подсчёта голосов в штате Висконсин. По словам действующего президента, уже на следующий день после выборов Байдену было добавлено 143 379 голосов - в 03:42.

"После того, как они узнали о его проигрыше. Это невероятно!" - написал Трамп.

Ранее штаб Трампа заявлял о выявлении мошенничества на голосовании в нескольких штатах. В частности, в Висконсине действующий президент требует пересмотреть итоги выборов - пока Байден лидирует здесь с отрывом в 20 тыс. голосов.

Власти Висконсина оценили затраты на возможный пересчёт голосов почти в $8 млн.