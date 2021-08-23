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Байден похвалил себя за бегство США из Афганистана: "Я абсолютно прав"
23 августа 2021, 07:15 • 37 • Политика
Президент США Джо Байден похвалил себя за бегство американской армии и дипломатов из Афганистана. По словам американского лидера, он "абсолютно прав".
Во время выступления в Белом доме Байден прокомментировал опросы мнения американцев, которые показывают, что большинство жителей США не одобряют ситуацию в Афганистане.
По словам Байдена, его решение по Афганистану стало правильным. Он отметил, что его работа заключается в том, чтобы "выносить суждения, которые никто другой не может или не будет". Байден заявил о том, что принял такое решение по Афганистану, чтобы больше "не отправлять молодых мужчин и женщин на войну".
"Я сделал это, я убежден, что я абсолютно прав", - сказал он.
Напомним, что ранее Байден прокомментировал страшную находку в отсеке для шасси - там американские пилоты нашли останки афганцев, которые пытались спастись из Афганистана, когда оттуда сбегали американские военные. При попытке журналиста задать вопрос об этой ситуации Байден буднично оборвал его слова фразой:
"Это было четыре дня назад, пять дней назад!", - сказал он.
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