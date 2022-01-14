Байден показал, как правильно надевать маску на лицо. Но сам не надел

Президент США выразил недоумение из-за того, что многие американцы не носят маску для защиты от коронавируса.

Американский лидер Джо Байден продемонстрировал, как правильно следует носить маску на лице. Маска должна закрывать нос и рот. Президент США показал это на личном примере. Он приложил маску к лицу.

Однако, показав этот способ, саму маску политик надевать не стал.

При этом он выразил недоумение, почему треть американцев отказываются надевать маски. Он пообещал в ближайшее время сделать бесплатные "высококачественные" маски доступными для всех граждан страны. Байден подчеркнул, что маски - "важный инструмент для остановки распространения COVID-19, особенно "омикрона".

Отметим, что с призывами надевать маски Байден выступал и в 2020 году, когда пандемия только начиналась. После президентских выборов он объяснял, что ношение масок в народе станет хорошим началом для объединения страны.