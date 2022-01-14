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Байден показал, как правильно надевать маску на лицо. Но сам не надел
14 января 2022, 01:15 • 87 • В мире
Президент США выразил недоумение из-за того, что многие американцы не носят маску для защиты от коронавируса.
Американский лидер Джо Байден продемонстрировал, как правильно следует носить маску на лице. Маска должна закрывать нос и рот. Президент США показал это на личном примере. Он приложил маску к лицу.
Однако, показав этот способ, саму маску политик надевать не стал.
При этом он выразил недоумение, почему треть американцев отказываются надевать маски. Он пообещал в ближайшее время сделать бесплатные "высококачественные" маски доступными для всех граждан страны. Байден подчеркнул, что маски - "важный инструмент для остановки распространения COVID-19, особенно "омикрона".
Отметим, что с призывами надевать маски Байден выступал и в 2020 году, когда пандемия только начиналась. После президентских выборов он объяснял, что ношение масок в народе станет хорошим началом для объединения страны.
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