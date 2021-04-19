Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лако...
Главная / Политика

Байден поедет на встречу с Путиным с "дубинкой за спиной" - Пушков

19 апреля 2021, 17:40  •  77 • Политика
Джо Байден. Фото: Andrew Harrer - Pool Via Cnp /Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Москве нужно держать ухо востро
Американский лидер Джо Байден дал понять нашей стране, что у американцев в загашнике есть дополнительные козыри, которые они могут задействовать в вопросе продавливания России. Таким образом слова хозяина Белого дома расшифровал сенатор Алексей Пушков.
Член Совфеда напомнил, что в речи от 15 апреля, которую американский главнокомандующий посвятил нашей стране, было указано, что Вашингтон разработал более жесткие санкционные шаги в отношении России, однако пока пустил в оборот только мягкий вариант.
По мнению Пушкова, за этими словами стоит неприкрытая угроза. Мол, от итогов встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом зависит, как Вашингтон поведет себя в отношении Москвы.
"На саммит Байден собирается ехать, держа за спиной большой дубинку", – поделился своими размышлениями сенатор в личном телеграм-канале.
Пушков указал, что американская сторона мечтает прогнуть Россию. Именно этой цели должен послужить саммит лидеров двух крупных держав. Если же Москва, условно говоря, взбрыкнет на встрече, американцы готовы нанести новый санкционный удар по нашей стране.
Таким образом, не стоит обольщаться по поводу желания хозяина Овального кабинета лично побеседовать с нашим главнокомандующим. Америка выбрала стратегию максимального давления на Россию и вряд ли в ближайшее время отойдет от этого плана.
К слову, недавно сенатор Алексей Пушков высказался по поводу возможной причины срыва встречи двух президентов. Член Совфеда подчеркнул, что, если американцы будут провоцировать наращивание конфликтности между двумя государствами, саммит может не состояться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 14:00
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "Если бы румынских… "
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько пр...
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного...
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 14:00
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "Если ...
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра Шойгу
18 апреля 2021, 13:15
Военные пошли против Байдена: в Пентагоне отказываются подчиняться - WSJ
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
18 апреля 2021, 00:25
Захарова напомнила Чехии о расплате за "фокусы" с дипломатами: "Праге хорошо известно…"
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.