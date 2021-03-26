Байден подвёл США к "социальному взрыву": "Недаром всё оружие уже скуплено…"

Джо Байден подвёл США к краху. Рафаэль Ордуханян заметил, что ситуация в американском обществе в настоящее время близка к "социальному взрыву": "Недаром всё оружие уже скуплено…".

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии для Царьграда высказался по поводу большой пресс-конференции 46-го президента США Джо Байдена.

Эксперт признался, что был несколько разочарован тем, каким данное мероприятие в итоге оказалось вылизанным. На нём, например, даже не присутствовало ни одного журналиста из консервативных оппозиционных СМИ.

Также собеседника "Первого русского" удивило то, что такие ключевые темы международной повестки, как отношения с Россией и Китаем, фактически были проигнорированы.

Более беззубых вопросов я в жизни своей не слышал. Всё как в старые добрые, в советских традициях, даже можно сказать. "Вам республиканцы мешают, что вы будете делать?": то есть такое лизоблюдство, что просто даже немножко противно было слушать. О России - почти ничего. О Китае - особо тоже. В общем, это абсолютный словесный понос. Ни о чем. Я думаю, что цель этой пресс-конференции была в том, чтобы просто показать, что Байден жив-здоров, вроде бы. Что у него пока ещё не совсем маразм, - подчеркнул американист.

Он обратил внимание, что главной темой всего мероприятия, по сути, стал миграционный кризис. Байден сломал систему предшественника - 45-го президента США Дональда Трампа, которая хоть как-то контролировала эту проблему. Такой либеральный подход может спровоцировать катастрофу, не исключил политолог.