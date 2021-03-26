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Байден подвёл США к "социальному взрыву": "Недаром всё оружие уже скуплено…"

26 марта 2021, 12:30  •  164 • Политика
Джо Байден подвёл США к краху. Рафаэль Ордуханян заметил, что ситуация в американском обществе в настоящее время близка к "социальному взрыву": "Недаром всё оружие уже скуплено…".
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии для Царьграда высказался по поводу большой пресс-конференции 46-го президента США Джо Байдена.
Эксперт признался, что был несколько разочарован тем, каким данное мероприятие в итоге оказалось вылизанным. На нём, например, даже не присутствовало ни одного журналиста из консервативных оппозиционных СМИ.
Также собеседника "Первого русского" удивило то, что такие ключевые темы международной повестки, как отношения с Россией и Китаем, фактически были проигнорированы.
Более беззубых вопросов я в жизни своей не слышал. Всё как в старые добрые, в советских традициях, даже можно сказать. "Вам республиканцы мешают, что вы будете делать?": то есть такое лизоблюдство, что просто даже немножко противно было слушать. О России - почти ничего. О Китае - особо тоже. В общем, это абсолютный словесный понос. Ни о чем. Я думаю, что цель этой пресс-конференции была в том, чтобы просто показать, что Байден жив-здоров, вроде бы. Что у него пока ещё не совсем маразм, - подчеркнул американист.
Он обратил внимание, что главной темой всего мероприятия, по сути, стал миграционный кризис. Байден сломал систему предшественника - 45-го президента США Дональда Трампа, которая хоть как-то контролировала эту проблему. Такой либеральный подход может спровоцировать катастрофу, не исключил политолог.
Теперь все это стало бесконтрольно. Байден пустил нелегалов внутрь, прикрываясь детишками - мол, дети без родителей там. И опять красивые слова, о том что все стремятся в Америку... Да, туда хотят попасть мигранты, потому что их там ждут бесплатные пособия, которые либералы до сих пор раздают, халява чистая. А серьёзного видения решения проблем президент не продемонстрировал. Кроме того, демократы сейчас размывают Верховный суд, вводят туда либеральных судей. То есть они сейчас будут полностью перелицовывать Америку. Это ещё один шаг к началу гражданской войны. Американское белое население на взводе. Недаром всё оружие уже скуплено. Поэтому я думаю, что будет социальный взрыв. Всё это приведёт к краху в конечном итоге, - резюмировал Ордуханян.

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