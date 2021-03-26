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Байден подвёл США к "социальному взрыву": "Недаром всё оружие уже скуплено…"
26 марта 2021, 12:30 • 164 • Политика
Джо Байден подвёл США к краху. Рафаэль Ордуханян заметил, что ситуация в американском обществе в настоящее время близка к "социальному взрыву": "Недаром всё оружие уже скуплено…".
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии для Царьграда высказался по поводу большой пресс-конференции 46-го президента США Джо Байдена.
Эксперт признался, что был несколько разочарован тем, каким данное мероприятие в итоге оказалось вылизанным. На нём, например, даже не присутствовало ни одного журналиста из консервативных оппозиционных СМИ.
Также собеседника "Первого русского" удивило то, что такие ключевые темы международной повестки, как отношения с Россией и Китаем, фактически были проигнорированы.
Он обратил внимание, что главной темой всего мероприятия, по сути, стал миграционный кризис. Байден сломал систему предшественника - 45-го президента США Дональда Трампа, которая хоть как-то контролировала эту проблему. Такой либеральный подход может спровоцировать катастрофу, не исключил политолог.
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